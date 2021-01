Montalto Carpasio: riapertura dell'ufficio per tre giorni la settimana, Valerio Verda ringrazia le Poste

Valerio Verda, vice Sindaco di Montalto Carpasio, ci ha scritto per ringraziare Poste Italiane, a nome dell'intera Amministrazione Comunale:

“In particolar modo la Direzione Centrale di Imperia e tutti coloro che si sono prodigati per la riapertura dell'Ufficio di Carpasio che, dal 18 gennaio 2021, riaprirà su tre giorni anzichè uno e precisamente il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Vorrei dire che pur capendo la difficoltà che anche Poste Italiane stanno attraversando in questo periodo di smarrimento che la pandemia ha reso ancor più evidente nelle nostre piccole comunità l'aver investito di recente per la messa in sicurezza dello stesso ufficio oltrechè riaprire su tre giorni settimanali ebbene il tutto lasci ben sperare”.