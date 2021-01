Chiusavecchia: uomo cade in campagna e viene soccorso dai medici del 118 e Vigili del Fuoco

Mobilitazione di soccorsi, nella tarda mattinata di oggi, in frazione Olivastri frazione di Chiusavecchia nell’entroterra di Imperia. Un uomo, infatti, è caduto in campagna ferendosi in diverse parti del corpo.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e i Vigili del Fuoco. Fortunatamente le condizioni dell’uomo non sono gravi ed è stato deciso di portarlo in ambulanza al pronto soccorso di Imperia.

Sempre in tarda mattinata si è registrato un investimento pedonale sull’Aurelia. Inizialmente sembrava che le condizioni dell’investito fossero gravi ma, invece, non ha riportato ferite e, anzi, ha rifiutato il trasporto in ospedale.