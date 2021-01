Sanremo: inizieranno a breve i lavori sulla condotta del Roya, sarà sostituito il tubo tra corso Trento Trieste e i Tre Ponti (Video)

Inizieranno non appena saranno terminati gli interventi di rimozione dei moduli abitativi utilizzati dalla scuola ‘Giovanni Pascoli’, i lavori per la sistemazione delle tubazioni del Roya, che si trovano sotto la passeggiata Trento Trieste e sotto gli asfalti di fino a San Martino.

Si tratta del cosiddetto Roya 1, che tanti problemi ha creato negli anni scorsi, sia nella zona della passeggiata che ai Tre Ponti. In più di un’occasione, purtroppo, si sono dovuti registrare gravi guasti ed esplosioni dell’asfalto con disagi anche per l’utenza. Ora l’Amministrazione vuole intervenire definitivamente, con la sostituzione totale della condotta, che risulta fondamentale per servire del prezioso liquido le utenze matuziane ma anche quelle delle città a Levante di Sanremo, che ora hanno come unica risorsa il Roya Bis.

Da palazzo Bellevue, infatti, hanno confermato che è stata presa la decisione, di concerto con Amaie e Rivieracqua, di sostituire tutta la parte di tubazione che è a rischio di nuovi guasti: “Si tratta – ha detto l’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella - di un tema molto urgente e, quindi, inizieremo subito quei lavori indispensabili per garantire l’approvvigionamento di acqua nella prossima estate. A giorni faremo partire i lavori sulla passeggiata e fino a San Martino per la sostituzione della condotta”.

Il 6 gennaio del 2015, nella notte, il tubo esplose proprio sotto la passeggiata, formando un 'geyser' alto 30metri. La tubazione, installata circa 35 anni fa, non ha retto. Situazione analoga si è registrata nel 2018, ai Tre Ponti.