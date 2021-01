Ventimiglia: incendio in una serra abbandonata a Nervia, dalle 2 notte di lavoro per i Vigili del Fuoco (Foto e Video)

Un incendio, sulle cui cause ora dovranno indagare i tecnici dei Vigili del Fuoco e gli inquirenti, ha completamente distrutto una serra abbandonata in via Nervia, nella omonima località a Ventimiglia.

Il fatto è avvenuto questa notte alle 2 e, a dare l’allarme, sono stati i residenti che hanno prima avvertito un acre odore di fumo e, affacciandosi alla finestra, hanno visto il vasto incendio che aveva attaccato la serra, da tempo secondo alcuni residenti adibita prevalentemente a magazzino.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato fino a questa mattina per spegnere le fiamme e bonificare l’area. In questo momento stanno ancora intervenendo per ‘smassare’ l’area e, sul posto è arrivata anche una ruspa per eliminare tutte le masserizie bruciate.

Fortunatamente l’incendio è stato velocemente circoscritto e non si sono registrate abitazioni coinvolte o intossicati, nonostante il fumo che ha avvolto l’intera zona. L’intervento terminerà in mattinata.

(Le immagini sono della nostra lettrice Alessia)