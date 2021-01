Il nuovo Direttore Generale di Asl 1 svela i progetti sulla vaccinazione: “Accordi con i medici di base e possibile uso di luoghi pubblici”

Il neo Direttore Generale della ASL1 Imperiese Silvio Falco, a pochi giorni dalla sua nomina, è stato ospite di ’2 ciapetti con Federico’. Un incarico giunto in uno dei momenti più difficili sotto il profilo sanitario, che impone di limitare le consuetudini formali di insediamento a favore dell’immediata operatività.

Durante l’intervista si è infatti parlato delle urgenze da affrontare, prima tra tutte quella relativa al piano dei vaccini, iniziato con il personale sanitario e che proseguirà con la popolazione anziana e poi a largo raggio. “I medici di base devono essere al nostro fianco – ha detto Silvio Falco - probabilmente ci sarà un accordo nazionale che sarà poi decentrato sulle regioni. C’è però il problema che sono pochi e hanno molti pazienti, con una deroga fino a 1800, noi li assolderemo ma non credo che avranno molta disponibilità di tempo”. Problemi che possono emergere anche sugli spazi dei loro studi, spesso piccoli e non sufficienti per i distanziamenti di sicurezza, per questo alcuni Enti Pubblici come ad esempio Sanremo e Riva Ligure si sono dichiarati favorevoli a mettere a disposizione luoghi pubblici per questo scopo. E’ una strada percorribile? “Assolutamente si – ha risposto – Stiamo sondando proprio in questi giorni le possibili location. Non è facile trovarle, anche perché il vaccino ha bisogno di una preparazione molto attenta. Stiamo quindi ragionando come approcciare il tema”.

Si è poi parlato dell’attuale situazione sanitaria legata al Coronavirus in provincia di Imperia e di quanto stia accadendo a Casa Serena di Sanremo. Capitolo a parte ha riguardato il personale (medici, infermieri e OSS) sottoposti nell’ultimo anno ad un carico psicologico importante con conseguente stress lavorativo.

Infine Silvio Falco ha analizzato le strategie necessarie per attrarre sul territorio professionalità mediche di alto livello, con le difficoltà che in passato hanno portato anche a concorsi andati deserti, e ha parlato del famoso progetto dell’Ospedale Nuovo.

Guarda l’intervista:

