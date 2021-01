Era fuggito da due giorni da una struttura per disabili a Imperia: uomo ritrovato in Francia sopra Fanghetto

E’ stato trovato dalla Gendarmerie francese nella zona di Fanghetto (ma in territorio transalpino) l’uomo che era fuggito due giorni fa da una struttura di accoglienza per diversamente abili ad Imperia.

L’uomo è stato visto camminare solo e in modo sconfusionato. Fortunatamente stava bene, ma è stato comunque sottoposto ad un controllo sanitario ed è stato rifocillato. Gli agenti francesi hanno interpellato i colleghi di frontiera italiani e, ieri sera verso le 21 è stato preso in consegna per poi riportarlo nella struttura.