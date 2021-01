Che Festival sarà per la città di Sanremo? Questa sera analisi e anticipazioni a ‘2 ciapetti con Federico’

Il Festival di Sanremo ed il coinvolgimento della città saranno al centro della puntata di ‘2 ciapetti con Federico’ in onda questa sera alle ore 20:45. Sulla kermesse canora ci sono infatti ancora molte incognite su come potrà essere svolta, su come sarà pianificata la presenza del pubblico in sala e sugli eventuali eventi collaterali che potranno essere organizzati.

Di tutto questo il conduttore Federico Marchi ne parlerà con gli ospiti. Ci sarà l’assessore al turismo del Comune di Sanremo Giuseppe Faraldi, in rappresentanza del tessuto produttivo Fabrizio Rossi (Café Renaissance) e Christian Feliciotto (Hotel Nazionale), e l’influencer Ilaria Salerno (nella foto insieme al conduttore durante il Festival 2020) che racconterà anche le sue esperienze lavorative svolte lo scorso anno proprio a contorno della kermesse canora. Non mancheranno le vignette di Tiziano Riverso.

La trasmissione andrà in onda questa sera alle ore 20:45, sui siti Sanremonews e Imperianews, sulle rispettive pagine Facebook, e sulla pagina ufficiale '2 ciapetti con Federico'.

Vi invitiamo infatti a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico

"2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it