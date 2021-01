Ventimiglia: incidente stamattina in corso Genova, scontro frontale tra una moto ed un'auto (Foto)

Incidente stradale, questa mattina intorno alle 7.30 in corso Genova a Ventimiglia.

Da una prima ricostruzione fatta dalle forze dell’ordine, una moto di grossa cilindrata si è scontrata frontalmente con una auto. L’uomo alla guida del mezzo a due ruote, un 35enne, è stato soccorso dalla Croce Verde Intemelia e dall’automedica Alfa 3 del 118.

E’ stato portato in ospedale a Bordighera per gli accertamenti del caso. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti anche Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza. La strada è rimasta chiusa al traffico alcuni minuti per consentire i soccorsi.