Oggi sono stati rilevati 25 nuovi casi positivi al covid-19 nel Principato di Monaco e il bilancio sale a 1.092 persone che hanno contratto l'infezione.

In ospedale sono ricoverate 25 persone e di queste, 9 si trovano in terapia intensiva. In mattinata una persona di 75 anni, ricoverata in ospedale, è morta dopo essere risultata positiva.