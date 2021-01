Sanremo: lettore ha diritto al bonus affitto ma rischia di non prenderlo per un ritardo alle Poste

Un nostro lettore, A.C., ci ha scritto per evidenziare una serie di problematiche da lui affrontate con gli uffici di Poste Italiane:

“Sono stato contattato dal comune in quanto sono soggetto ad beneficiare del bonus affitto messo in campo per questa situazione che stiamo vivendo oltre che mi trovo in infortunio da luglio quindi maggior ragione di aver diritto in questo bonus. Fin qua tutto bene: occorre fare l'ISEE ma proprio qui scatta il paradosso. Sono correntista delle Poste Italiane con accredito dello stipendio nel conto da dicembre sotto consiglio della Cisl e mi reco alle poste per fare la giacenza media del 2019 che occorre per fare la dichiarazione ISEE. Le Poste non riescono a farmela, accusando il sistema che non glielo dava disponibile. Oggi, 8 gennaio sono riusciti per la prima volta a tutti i correntisti a fare questa benedetta giacenza ma il problema è che il bonus scade il 13 gennaio e, se non si ha tutta la documentazione necessaria, non viene dato il bonus. Per fare l'ISEE ci vogliono 4-5 giorni e quindi andiamo ben oltre il 13 gennaio. Ho contattato il comune servizio sociale e mi è stato riferito che purtroppo loro non possono fare niente e, se io non consegno entro il 13 tutti i documenti (preciso che aspettavamo solo la giacenza per fare l'ISEE) non posso usufruire del bonus. Ho chiesto anche alla CISL che si è dichiarata incredula a questa comportamento delle Poste Italiane. Non mi sembra giusto che, avendo tutti i diritti al 100%, non debba prendere il bonus visto tutti gli extracomunitari che lo stanno percependo. Cosa dovrei fare denunciare le Poste? Credo che non sia solo io in questa situazione”.