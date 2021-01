Un cadavere è stato rinvenuto in acqua davanti a Capo Pino a Sanremo. Il corpo dell'uomo sembra che si trovasse nelle adiacenze di una scogliera.



Sul posto sono intervenuti i militari della Capitaneria di Porto, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, il personale medico del 118. Per l'uomo non c'era più niente da fare e a breve inizieranno le operazioni di recupero.

Maggiori dettagli nelle prossime ore.