Il momento del fermo in via Matteotti

Passeggiava in via Matteotti completamente ubriaco, senza mascherina e infastidendo i passanti.



Così un 50enne italiano, della zona, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato questo pomeriggio dalla pattuglia dei Carabinieri capitanata dal comandate Paolo Farchetti e in servizio in centro per il controllo delle norme anti covid.

L'uomo è stato fermato dai militari, immobilizzato e portato in caserma dove è stato denunciato a piede libero.