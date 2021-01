Dopo il crollo dell'albero ripristinata nel pomeriggio la viabilità per Colle Melosa

E' stata ripristinata intorno alle 16 la viabilità per Colle Melosa da Langan, Molini di Triora. Stamattina un grosso albero sotto il pese della neve, si era accasciato sulla strada, interrompendone la viabilità verso il colle. Ci sono volute diverse ore di lavoro prima che il taglio della grossa pianta venisse ultimato e la strada potesse essere riaperta. Per fortuna il crollo dell'albero non ha portato al ferimento di nessuno.