Serie di sanzioni, da parte della Polizia Municipale di Bordighera, nel corso delle giornate festive nei confronti dei bar della città delle palme.

Le multe sono state comminate esclusivamente per assembramenti e, in alcuni casi, per aver servito caffè e bevande senza osservare il sistema dell’asporto previsto dalle normative.

Ovviamente le multe sono sempre fissate in 400 euro, che vengono diminuite a 280 nel caso di pagamento entro i 5 giorni.