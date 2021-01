A breve nuova 'stretta' della Francia per l'acquisto delle sigarette al confine con il nostro paese

Le code per l'acquisto delle sigarette al confine

A breve potrà essere un problema, per i francesi, portare tabacchi dal confine di Ventimiglia. E’ stato infatti presentato dal deputato Bruno Fuchs, un progetto di legge per porre fine al commercio transfrontaliero di tabacco.

Lo scrive oggi il quotidiano della Costa Azzurra, Nice Matin, una brutta notizia per i fumatori delle Alpi Marittime, molti dei quali ogni giorno arrivano in Italia per comprare le ‘bione’ e, ovviamente, anche i liquori.

Già dal luglio scorso i fumatori in Francia possono portare una stecca di sigarette a persona contro le quattro precedenti ed ora la situazione peggiorerebbe ulteriormente per i negozi del confine e di Ventimiglia. Il lockdown e le varie restrizioni hanno già portarto un vantaggio ai tabaccai francesi, che hanno visto le loro vendite aumentare del 12% che, nel mese di aprile, sono arrivate al 500 al 600%.