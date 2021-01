Sanremo: con i lavori per la riqualificazione dei giardini Regina Elena ritornerà in funzione anche la fontana

Si allarga il progetto del Comune di Sanremo per la sistemazione dei giardini Regina Elena, perla della Pigna con una magnifica vista su tutta la città. Non si sistemerà solo il verde presente in zona, ma anche l’antica fontana sotto alle due scalinate che conducono alla Madonna della Costa.

La giunta ha infatti dato l’ok a un aumento dell’importo lavori pari a 13 mila euro per un costo complessivo dei lavori che arriva a quota 46 mila euro. In questo modo l’intera area sarà sistemata e ritroverà anche la storica fontana.

La redazione del progetto è affidata all’architetto comunale Laura di Aichelburg, mentre l’affidamento per il supporto alla redazione è andato all’architetto sanremese Veronica Balzano.