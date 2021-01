Vallecrosia: abbattimento caserma dei vigili, il Consigliere Giovanna "E' un progetto della precedente amministrazione"

“L’Amministrazione guidata dal Sindaco Biasi sta portando avanti un importante progetto della precedente amministrazione Giordano apportando alcune modifiche”. Interviene in questo modo il Consigliere di opposizione (Progetto Vallecrosia) sulle dichiarazioni del Sindaco Biasi.

“Il primo cittadino sostiene che l'abbattimento della caserma dei vigili chiude un'importante progettualità di riqualificazione dell'area ex Vaseria Tonet voluta da questa amministrazione. La prima modifica, che approvo, la realizzazione di una biblioteca abbattendo la caserma dei vigili (edificio centenario di cui ho chiesto di recuperare le pietre) giustamente sacrificato per la realizzazione di un opera di pubblica utilità. La seconda modifica riguarda il tracciato stradale che secondo il mio modesto parere (visto che non sono un tecnico) potrà creare problemi di viabilità. Si vedrà”.