Maltempo: continua a piovere sulla costa, neve sopra i 1.000 metri e perturbazione fino a martedì

Dopo una forte ‘sventolata’ che ha colpito tutto il litorale della nostra provincia (e che al momento è ancora presente seppur in tono minore) ha ripreso a piovere su tutto l’imperiese in modo più o meno intenso.

Il vento sulla costa ha raggiunto raffiche intorno ai 55 km/h e, almeno per ora, non vengono segnalati problemi nei porti ed eventuali danni. La pioggia è intermittente e, anche in questo caso, non si registrano problemi di sorta. La neve è salita di quota e, nel nostro entroterra si manifesta tra gli 800 e i 1.000 metri. Non sta nevicando a Triora dove invece ieri sono scesi tre/quattro centimetri. Poco distante, a Verdeggia, la coltre bianca ha raggiunto i 40 centimetri, che arrivano a 50 a Colle Melosa (nelle foto le immagini del rifugio Allavena e della diga di Tenarda). Neve ovviamente anche a Monesi.

Sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia sta piovendo e non si registrano ovviamente problemi anche per il traffico davvero scarso. Nevica, invece, sulle autostrade (A6, A7 e A26) che portano in Piemonte e Lombardia. La precipitazione nevosa continua a colpire anche il basso Piemonte dove, in pianura, ha già raggiunto i 40/50 centimetri.

Le temperature, seppur basse, sono lievemente risalite rispetto a ieri e, per le prossime ore le previsioni non danno tregua. Pioverà almeno fino a lunedì con intensità variabili mentre domani sono anche previsti temporali. Le temperature dovrebbero nuovamente abbassarsi e, quindi, calerà anche il limite acqua-neve. In zona rossa fino a domani non dovrebbero registrarsi problemi per gli spostamenti, anche se raccomandiamo a tutti la massima prudenza e di muoversi solo per reali necessità.