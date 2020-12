Amazon Fire Stick TV e nuovi dispositivi Amazon Echo. Le novità introdotte da Amazon nelle ultime settimane.

Le grandi aziende tendono ad aggiornarsi periodicamente per fornire ai propri clienti servizi e prodotti sempre più veloci e capaci di soddisfare le loro esigenze. Amazon tiene particolarmente a questo aspetto e tra i prodotti che si stanno distinguendo figurano le Fire Stick TV ed i dispositivi Echo; nelle prossime righe prenderemo spunto dal sito https://www.ilmondodelletelecomunicazioni.it per dare uno sguardo più da vicino ad Amazon Fire Stick TV ed i nuovi dispositivi Amazon Echo, analizzando le novità introdotte da Amazon nelle ultime settimane per soddisfare un numero sempre più grande di utenti.

Amazon Fire Stick TV - Amazon Fire Stick TV Lite - Amazon Fire Tv Stick 4K

Per quanto la tecnologia sia in continua evoluzione molte persone hanno nella propria abitazione una televisione di vecchia generazione. L'Amazon Fire Stick TV nasce con lo scopo di trasformare un televisore tradizionale in una Smart Tv, o di migliorare le funzionalità di una Tv con un sistema operativo Android poco reattivo.

L'Amazon Fire Stick Tv ha quindi la capacità di fornire nuove funzionalità attraverso una semplice porta HDMI. Ma cosa può fare oltre a rendere Smart la tua Tv? A seconda della versione acquistata la Fire Stick TV può garantire diverse funzionalità, sebbene la sua dote principale sia quella di riprodurre piattaforme di streaming, questa permette anche di utilizzare l'assistente vocale Alexa, la quale può interagire attraverso il telecomando ed eseguire le diverse applicazioni presenti all'interno dell'hard disk. Se sei un amante dei videogame, questo prodotto ti permette di poter giocare ad alcuni giochi usualmente ovviabili su sistemi Android, non è sicuramente nata per questo scopo, ma si difende benissimo nel farlo.

Vediamo quali sono i modelli disponibili e in cosa differiscono.

Amazon Fire Stick TV 2020 (3a generazione): questo è il modello base di Amazon, che si presenta sottoforma di dongle e con all'interno della confezione il cavo di alimentazione ed una prolunga per il cavo HDMI. Il processore MediaTek quad core 8127D da 1.3GHz è stato sostituito nella versione 2020 con il Mediatek M8695D da 1.7GHZ, il quale permette di riprodurre in modo scorrevole contenuti multimediali ad una risoluzione massima Full HD (1080P), con 1 GB di Ram DDR4 e non più DDR3 e ben 8GB di spazio di archiviazione si differenzia notevolmente dalla 2a generazione. Vero punto di forza è il piccolo telecomando fornito in dotazione, con un design minimal e molto elegante offre la possibilità di poter gestire non solo i contenuti multimediali e le App ma anche di gestire l'accensione\spegnimento della televisione e regolare il volume attraverso gli infrarossi. Il pulsante posizionato sulla parte superiore ti permette di richiamare l'assistente vocale Alexa ed avviare la ricerca desiderata. Introduce la possibilità di gestire: HDR, HDR+ ed i Dolby Digital, Digital+ e Dolby Atmos.

Amazon Fire Stick TV Lite 2020: la vera sorpresa di Amazon nelle ultime settimana, una versione economica dell'Amazon Fire Stick TV 2020 base dove il sistema operativo e le caratteristiche tecniche sono identiche. Questa versione differisce dalla sorella maggiore oltre per il costo inferiore per la dotazione di un telecomando priva di tasti per la regolazione del volume e dell'accensione\spegnimento. Non è stata implementata la compatibilità con il Dolby Atmos.

Amazon Fire Tv Stick 4K: versione Top della gamma Fire, questa versione ha la capacità di rendere un televisore 4K smart. L'Amazon Fire Tv Stick 4K dispone di una scheda tecnica identica alla versione non 4K ma è l'unica soluzione per la riproduzione di contenuti su televisori con risoluzione massima 4K.



Amazon Echo ed Echo Dot

Negli ultimi mesi Amazon ha proposto la 4a generazione dei suoi prodotti Echo, in particolar modo: Amazon Echo, Echo Dot ed Echo Dot con orologio. Tutti e tre i prodotti si presentano con materiali di qualità, essi sono in alluminio ed acciaio e si avvolgono in un tessuto riciclato molto bello al tatto. Nella loro forma circolare gli Amazon Echo non sono altro che delle casse con integrate al loro interno Alexa, queste sono capaci di interagire con te e rispondere alle tue domande, affinché tu possa ricercare qualche informazione su internet o avviare applicazioni musicali, radio o radiogiornali.

Amazon Echo: la versione base propone una cassa di risonanza abbastanza grande capace di riprodurre i suoni ad alta qualità.

Amazon Echo Dot: questa nuova versione introduce diverse novità interessanti. Tra le più apprezzate figurano l'introduzione dell'hub Zigbee, che si caratterizza per il sensore di temperatura ambientale.

Amazon Echo Dot con orologio: questo prodotto ha le stesse caratteristiche del suo omonimo ma si avvalora della possibilità di avere integrato un orologio sempre in prima vista, perfetto per il tuo comodino.