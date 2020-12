Successo per la raccolta alimentare Natalizia del Lions Club Arma e Taggia

Si è svolta nella giornata di sabato presso il Conad di Arma di Taggia la raccolta alimentare Natalizia del Lions Club Arma e Taggia.



"I soci Lions si sono alternati - si spiega nel comunicato - al fine di accogliere la clientela del Conad, sensibilizzandola sulla necessità della raccolta in corso ed illustrando il percorso diretto che i prodotti avrebbero seguito per essere destinati alle famiglie bisognose del territorio.

La risposta nonostante il difficile momento storico è stata ampia ed immediata, il quantitativo raccolto è andato oltre ad ogni più ottimistica aspettativa.

Il Lions Club Arma e Taggia vuole di cuore ringraziare il Conad nella persona del Direttore Roberto Bellini (nella foto con il Presidente Lions Carlo Ascheri) per l’accoglienza e per la donazione diretta di molti chili di prodotti a lunga conservazione, la Croce Verde per aver raccolto ed immagazzinato quanto raccolto presso l’Emporio Alimentare del Comune di Taggia, i soci Lions che si sono prodigati nel tentare di arginare il fiume di donazioni, l’Officer Distrettuale per la raccolta alimentare, Maria Grazia Tacchi che è venuta a portare il sostegno dei Lions (nella foto con il Presidente Carlo Ascheri ed il Past Presidente Aurelio Negro) e tutti... ma proprio tutti coloro che hanno donato!!!".