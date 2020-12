Alluvione, dalle famiglie di Borniga un regalo di Natale per Triora. Oliva "Un gesto encomiabile di grande altruismo"

Triora ha ricevuto un regalo speciale per Natale, poco più di 4mila euro raccolti dalla comunità della piccola frazione di Borniga. Una donazione nata dalla raccolta fondi attivata nelle ore immediatamente successive all’alluvione del 2-3 ottobre.

Un gesto che assume un'importanza specifica, come ci ha raccontato l'assessore Giacomo Oliva a nome dell'amministrazione comunale triorasca: “E’ davvero un’iniziativa nata dal cuore e con il massimo altruismo. Borniga è una piccola frazione di Triora, tenuta viva da una trentina di famiglie, in uno dei punti più suggestivi della nostra valle Argentina. Quando l’alluvione ha colpito il nostro Comune, le famiglie di Borniga si sono subito messe a disposizione di Triora, dando vita anche a questa raccolta fondi e dimostrando ancora una volta, il clima di aiuto reciproco che avevamo già visto questa estate quando sono stati ultimati i lavori dell'acquedotto".

"Nei giorni scorsi ci hanno fatto dono della somma che contribuirà alla sistemazione del paese. Si tratta di un gesto encomiabile. - sottolinea Oliva - Da un lato sono stati raccolti tanti soldi per così poche persone e poi perchè Borniga non ha subito danni nell’alluvione, trovandosi in una posizione particolarmente rialzata. Quindi tutti loro hanno dimostrato grande cuore mettendosi a disposizione di tutta Triora".



"Per questo come amministrazione abbiamo deciso di ringraziare le famiglie di Borniga per l’impegno, la generosità e l’altruismo. Sono gesti come questo che ci ricordano lo spirito di una comunità unita” - conclude Giacomo Oliva.