Coronavirus: in lieve crescita il rapporto tamponi-positivi ma numeri stazionari nella nostra regione

Cresce leggermente il rapporto tamponi-positivi, quest’oggi in Liguria. A fronte di 4.621 test, infatti, sono 328 i nuovi positivi, ovvero uno ogni 14,08, pari al 7,09%.

Nella nostra provincia sono stati 25 mentre nel savonese 44. A Genova 195 e a Spezia 62. Non riconducibili alla residenza in Liguria sono stati 2. I decessi registrati in Liguria, dall'8 al 23 dicembre scorso sono 12 e nessuno nella nostra provincia.

Ecco nel dettaglio i dati forniti da Regione Liguria:

Totale tamponi effettuati: 689.389 (+ 4.621)

Totale tamponi antigienici rapidi effettuati (dal 2/11/2020): 143.027 (+4.026)

Totale positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 58.526 (+328)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 6.979 (-139)

Casi per provincia di residenza:

Imperia - 467 (-7)

Savona - 1.108 (-24)

Genova – 3.818 (-36)

La Spezia - 1.095 (-46)

Residenti fuori regione o estero – 196 (-10)

Altro o in fase di verifica – 295 (-16)

Totale - 6.979 (-139)

Ospedalizzati: 751 (-2) | 64 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 55 (-3) | 4 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 122 (-2) | 13 (-1) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 219 (-5) | 27 (+2) in terapia intensiva

Evangelico - 1 (-) | nessuno in terapia intensiva

Galliera - 87 (-3) | 5 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 4 (-) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 69 (-2) | 5 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 76 (+1) | 5 (-1) in terapia intensiva

Asl 5 - 118 (+12) | 5 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 5.207 (-217)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 48.716 (+455)

Deceduti: 2.831 (+12)