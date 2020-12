Ventimiglia: l'Amministrazione Scullino esulta, aggiudicati i lavori per i nuovi parcheggi sull'ex ferrovia

La giunta comunale di Ventimiglia annuncia il regalo di Natale ai cittadini attraverso l'aggiudicazione dei lavori dei nuovi parcheggi sulle aree ferroviarie dismesse per oltre 6,5 milioni di euro è una realtà.

"Finalmente è fatta, un bel regalo di Natale - esulta la Giunta Scullino - e quello che ormai sembrava impossibile, e di cui si parlava da oltre 30 anni, si è avverato, è una realtà. Ventimiglia avrà circa 1.100 nuovi posti auto nel centro cittadino e una nuova ciclabile a monte dalla quale si potrà ammirare il nostro teatro romano e tutte l'area archeologica".

La ditta CLS controlli e lavori speciali di Dolceacqua, con ribasso del 10,80%, sta già lavorando per terminare il nuovo parcheggio dietro la stazione ferroviaria, la ditta Masala si è aggiudicata i lavori del parcheggio grande lungo Corso Genova e la ditta Silvano si è aggiudicata i lavori del nuovo parcheggio posto tra la stazione e il sottopasso di Via San Secondo, ove verrà recuperato anche l'edificio del noto ingegnere francese Gustave Eiffel. Questi ultimi due parcheggio sono stati aggiudicati con un ribasso intorno al 10,30%.

Il sindaco Scullino, che insegue questo sogno dalla sua prima amministrazione, gongola e vuole ringraziare il Presidente Toti e la sua giunta regionale per aver creduto nel progetto e averlo finanziato, vuole ringraziare tutti i vertici di Rete Ferrovie Italiane e di Rete Sistemi Urbani per la sofferta pratica e grande collaborazione dimostrata, tutte le forze politiche che hanno perseguito questo obiettivo credendoci e l'Ufficio tecnico, in particolare gli ingegneri Cesare Cigna e Stefano Sciandra, ma soprattutto il suo Staff, diretto dal Dott. Marco Prestileo.