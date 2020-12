Ventimiglia: dal 'Desco Secondino' oltre 100 pasti di Natale per i meno fortunati (Foto)

Il 'Desco Secondino' ha mostrato la sua sconfinata potenza benefica nell'iniziativa natalizia che portato alla preparazione di oltre 100 'box' dedicate ai meno fortunati. I tanti volontari del 'Desco', insieme ai 10 ristoratori che hanno aderito all'iniziativa, hanno donato un pranzo gourmet anche a chi non ha le possibilità di concedersi qualche attimo di svago e, in alcuni casi, nemmeno un tetto sotto il quale poter celebrare le feste.

Con l'aiuto del consigliere regionale, Mabel Riolfo e dei consiglieri comunali Giuseppe Palmero e Gabriele Sismondini, i volontari del 'Desco Secondino' hanno ultimato un imponente lavoro con la preparazione degli oltre 100 pasti poi consegnati nelle mani di Christian Papini per la Caritas locale.

“Ognuno ha fatto la propria parte, speriamo di aver scaldato il Natale di tante persone - dichiara lo chef ventimigliese Diego Pani, promotore del 'Desco Seconino' - stiamo già pensando al futuro, è infatti in preparazione una sorpresa per i bambini in occasione dell'Epifania per l'arrivo della Befana. Appuntamento, quindi, al 6 gennaio e tanti auguri a tutta la cittadinanza”.