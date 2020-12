Imperia: gli auguri agli studenti, alle famiglie e al mondo della scuola dall'Assessore Luca Volpe

"Desidero rivolgere agli studenti, alle loro famiglie e al mondo della Scuola i migliori auguri per un sereno Natale e un felice 2021, con la speranza che il Nuovo Anno sia migliore di quello che si sta concludendo. Un augurio a tutti Dirigenti, ai docenti, al personale scolastico, agli educatori comunali che con passione e professionalità contribuiscono alla formazione didattico-educativa degli studenti della nostra città. L'emergenza Coronavirus ha ricordato a tutti che la scuola è un investimento importante per il futuro”.

Così l'Assessore alle Attività e Servizi Educativi, Luca Volpe, che prosegue: “Un augurio speciale a tutti gli alunni perchè grazie al loro impegno nello studio, alla volontà di crescere, di migliorare giorno dopo giorno in questo momento di emergenza, rappresentano il cuore della Scuola. Ai genitori va un ringraziamento per la costante disponibilità nelle varie esigenze che sono state affrontate in questo anno scolastico particolare".