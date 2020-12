Coronavirus: 11 nuovi casi nel Principato di Monaco, ma anche 10 guarigioni nelle ultime 24 ore

Undici nuovi casi positivi per Covid-19 ieri nel Principato di Monaco dove il bilancio si attesta a 767 persone colpite dal coronavirus dall'inizio della crisi sanitaria.

Undici anche le persone ricoverate in ospedale di cui due trattati in terapia intensiva.. Sono state dieci le guarigioni per un totale di 646. Sono invece 74 le persone seguite dal Centro di Monitoraggio Domestico.

Intanto, nell'ambito della lotta al Covid, come la stessa misura adottata in Francia, il Principato applicherà un'aliquota Iva dello 0% sui test di screening e sui vaccini. Il provvedimento verrà applicato fino al 31 dicembre 2022. Riguarda dispositivi per test dell'acido nucleico (PCR) e antigene effettuati mediante prelievo nasofaringeo, test di rilevazione degli anticorpi effettuati su un campione di sangue (noti come 0test sierologici’), nonché tutti i tipi di vaccini sul mercato dopo la convalida da parte dell'Agenzia europea per i medicinali.