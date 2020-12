Gruppo di curdi diretto al confine di Ventimiglia travolto da un treno nel savonese: due morti (Foto e Video)

Era diretto a Ventimiglia il gruppo di extracomunitari di etnia curda che, ieri sera verso le 23.30, ha attraversato i binari a Quiliano nel savonese ed è stato colpito da un treno regionale.

Il gruppo era composto da 10 persone ed è stato subito lanciato l'allarme. Sul posto immediato l'intervento del 118 che ha dispiegato un ingente numero di mezzi di soccorso con squadre della Croce Bianca di Savona e di Spotorno e della Croce Oro di Albissola Marina, oltre all'automedica di Savona Soccorso, e dei vigili del fuoco ma purtroppo per due di loro, nonostante le cure, non c'è stato nulla da fare.

Due i morti mentre otto giovani sono rimasti completamente illesi e uno è stato trasportati in ospedale in stato di shock. Sul posto sono sopraggiunte le pattuglie della Polizia e della Polfer per i rilevamenti necessari, compresi gli uomini della Scientifica.

Anche il sindaco Nicola Isetta e il vicesindaco Nadia Ottonello non appena allertato dell'accaduto, si è precipitato sul luogo del tragico incidente (era in corso il consiglio comunale sul bilancio) insieme ad alcuni volontari della Protezione Civile.

In attesa dell'ok da parte del pm di turno, Elisa Milocco, per la rimozione delle salme dalla sede ferroviaria e la ripartenza del convoglio, i passeggeri che erano presenti sul treno al momento del sinistro, circa 7 persone, sono stati fatti scendere e trasportati su un pullman. Intorno all'una gli 8 giovani illesi sono stati trasportati in Questura per ulteriori accertamenti e il riconoscimento.