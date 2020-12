Il pupazzo luminoso transennato in piazza Borea d'Olmo

Dopo la prima accensione di ieri sera, il comando di Polizia Municipale è dovuto intervenire per transennare lo spazio del pupazzo di neve luminoso installato dall'amministrazione in piazza Borea d'Olmo.

Ieri sera, infatti, molti bambini hanno pacificamente 'assaltato' il pupazzo per giocare con la strutture e per usare gli sci a mo' di scivolo. Una situazione di potenziale pericolo che ha costretto il Comune a transennare l'area per evitare che qualcuno si facesse male.