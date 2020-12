Canterà domani per i pazienti Covid di fronte all’ospedale di Sanremo. Si tratta della cantante matuziana Francesca Furfari. E’ un modo per allietare la vigilia di Natale a chi, tra malati e operatori sanitari, sarà costretto a trascorrerla in ospedale.

Ma, per Francesca Furfari, sarà anche particolarmente emozionante, visto che la nonna è ricoverata in ospedale proprio per Covid. Sarà un momento toccante per tutti, in un Natale decisamente diverso dal solito.