Sanremo: successo per l'operazione 'Fondali Puliti 2024' del Consolato del Mare matuziano (foto)

Mare ed inquinamento. Il Consolato del Mare di Sanremo, che fa parte della Famija Sanremasca, ha affrontato il tema organizzando 'Fondali Puliti 2024' il 25 Maggio.



"Da oltre 10 anni, una mattinata di primavera, viene destinata ad un evento di raccolta dei rifiuti abbandonati sia a terra che sul fondale di una area di Portovecchio - informa Gianni Manuguerra, segretario del Consolato del Mare -. Ogni anno vengono riempiti sino all’orlo 8-10 cassonetti da 1100 l. (quelli grandi) forniti dalla Amaie con ogni sorta di rifiuto.



Vi sono tre tipi di inquinamento Marino: rifiuti galleggianti, quelli caduti sul fondo, rifiuti a terra e che, prima o poi, potrebbero finire in mare. Tra tutti i tipi di rifiuti i più pericolosi sono le plastiche, gli oli, le reti e i mozziconi, le batterie e le pile. Il 25 Maggio sono stati riempiti 8 cassonetti con forte presenza di plastiche, bidoni di oli esausti, reti, bottiglie, lattine, ferro, cartone, frammenti di ogni tipo una batteria, due bombole, mozziconi ed un salabrio. Molta parte è stata raccolta a terra, nelle aree di Portovecchio, da parte di alcuni consoli e di un gruppo determinato di volontari, i Deplasticati. In acqua hanno operato il generoso subacqueo Flavio Avagnina e, venuti da Genova, i professionisti del 'Quinto Gruppo Operativo Subacqueo', molto preparati ed efficienti, invitati dal Console Amm.glio Giuseppe Bonelli. A loro un particolare ringraziamento.



Le principali cause dell’inquinamento sono: abbandono a terra o in mare da parte di persone non sensibili e non educate ed anche mai sanzionate per un gesto che si configura come infrazione, talvolta un reato. Incuria nella gestione di determinati beni che, il vento, o la pioggia, trascinano in mare, come le leggere cassette di polistirolo espanso, molto tossiche od i sacchetti di plastica. Non è sano fumare ed è dannoso per tutti abbandonare a terra i mozziconi che inevitabilmente finiranno in mare. Ultimamente sono aumentate in modo esponenziale le giornate dedicate alla pulizia di spiagge, porti e parchi. A Sanremo operano con costanza 'i Deplasticati', con molti interventi sia dei soci che di studenti invitati a collaborare. Il Panathlon Sanremo da tre anni organizza diverse giornate di Plogging con gli studenti medi e con i soci in aree portuali e spiagge. Inoltre associazioni come 'Plastic Free' ed altre sensibili alla salute dell’ambiente sono presenti ed attivi.



Il Consolato del Mare di Sanremo oltre ad organizzare ogni anno una mattinata di primavera 'Fondali Puliti', collabora sempre con tutte le altre associazioni ed è attivo e propositivo, spesso intervenendo anche con la raccolta dalla barca dei rifiuti galleggianti in aree portuali. La quantità e la 'qualità' dei rifiuti non è diminuita, purtroppo, sono aumentati gli interventi di raccolta da parte di un volontariato diffuso e sensibile capace e motivato. Tuttavia non è con il volontariato e la frequente pulizia che si possono risolvere questi problemi, facciamo un esempio. Se entro in casa e la trovo allagata, sarà meglio iniziare ad asciugare i pavimenti o chiudere prima il rubinetto rotto? Come si fa a 'chiudere il rubinetto' per gli inquinamenti marini? Il Consolato del Mare ha valutato una serie di proposte, idee, progetti che presenterà presto sia alla 'società civile' che alle autorità politiche ed amministrative della città con questa finalità. Ringrazia tutti i partecipanti alla giornata 'Fondali Puliti 2024' che hanno contribuito al notevole riordino dei luoghi e di parte dei fondali di Portovecchio, non dimenticando la 'Croce Rossa' ed i suoi medici, la Capitaneria, il Comune, e gli operatori Amaie ben coordinati dal Funzionario Dr. Soleri. Alle ore 17 le operazioni di sgombero di tutti i cassonetti sono terminate e…arrivederci al prossimo anno".