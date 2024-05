Santo Stefano al Mare: in arrivo l'energia 'green', nuove colonnine di ricarica per le auto elettriche

Arrivano le colonnine di ricarica per i mezzi elettrici a Santo Stefano al Mare. Nel piccolo centro rivierasco erano già presenti due impianti, ma erano di vecchia generazione.

Ora, invece, la Duferco Energia ne installerà quattro nuove e ad alta velocità di ricarica, per garantire la possibilità di fare il ‘pieno’ a i proprietari di auto e moto elettriche. Due saranno sistemate nella zona di piazza Caterina Conio (nel pieno centro vicino al comune) e altre due in zona Santa Caterina.

Dal Comune confermano che è prevista l’installazione di altre colonnine con un’altra tranche di lavori e che, le due ormai obsolete, saranno sostituite con altrettante nuove. Un modo per aggiornare anche in chiave ‘green’ il piccolo centro rivierasco, che si appresta ad accogliere i turisti per la prossima estate. E, chi verrà con l’auto elettrica, potrà ricaricarla con facilità.

I lavori verranno svolti nei prossimi giorni e, in particolare, sono previsti alcuni divieti di sosta per consentirli. Il primo è fissato per sabato prossimo e riguarderà i primi tre stalli del posteggio coperto in piazza Caterina Conio. Il secondo è per il 30 maggio in vVia San Stevi e il terzo il 2 giugno, sul lungomare Colomo all’ingresso della passeggiata pedonale.