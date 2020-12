Politiche attive del lavoro: tre importanti incontri online delle classi quinte della scuola Forestale di Ormea

Noi non sappiamo quale giudizio esprimeranno gli storici del futuro in merito al periodo che stiamo vivendo ma sappiamo ciò che possiamo fare: lavorare intensamente per preparare un futuro sano e laborioso. In quest’ottica, in data 17 Dicembre, le classi quinte della scuola Forestale di Ormea hanno incontrato (con modalità on-line) tre entità di rilievo in fatto di politiche attive del lavoro come Laura Moglia di 'ANPAL Servizi', e in fatto di politiche innovative inerenti l’Unione Europea, come Francesca Cavallera e Francesca Attendolo di 'Europe Direct', Alice Leone di 'Parlamento Europeo Giovani - Understanding Europe'.

In un contesto di grandi cambiamenti l’Unione Europea è un’entità dalle radici antiche ma proiettata nel futuro; il 'green deal' e le risorse economiche del 'recovery fund' esprimono chiaramente una svolta epocale e la pandemia del 'Covid 19' stimola ulteriormente il cambiamento verso una società più moderna e sostenibile dal punto di vista ambientale. Anche il territorio cuneese si sta preparando alla 'New age' e le strutture di 'Europe direct' e 'Anpal servizi' sono proprio pertinenti nel portare nella quotidianità locale un metodo di lavoro adeguato: “l’obiettivo di questo incontro è stato quello di far conoscere agli studenti qualcosa in più su se stessi e sul contesto che incontreranno dopo gli studi superiori o universitari. L’Europa offre loro molte opportunità e durante l’incontro sono stati forniti ottimi spunti che i ragazzi potranno approfondire grazie ai preziosi riferimenti offerti da Europe Direct Cuneo. Il mio suggerimento ai giovani è: siate curiosi perché la curiosità è il punto di partenza, la base per coltivare la passione. Se vivrete con passione, anche il lavoro non sarà mai un peso ma un’occasione di grande soddisfazione” dichiara Laura Moglia.

In sede di meeting la pordenonese Alice Leone ha svolto un interessante intervento interattivo con gli studenti della Scuola Forestale: quesiti a risposta multipla, lavori di gruppo e dibattiti hanno scandito l’attività per circa tre ore e non sono mancate interessanti considerazioni personali in merito ad un tema complesso come quello comunitario.