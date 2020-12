Finalmente Google Maps riconosce Sanremo: rimossa l’immagine di Mentone grazie alla segnalazione di Comune e RebelDigital

Per Natale Sanremo si regala la soluzione a un errore ormai diventato un classico del web. Da anni la Città dei Fiori viene confusa con Mentone su molti motori di ricerca e su tanti siti turistici indicendo in errore le riviste straniere che fanno riferimento al web per trovare immagini di repertorio.

Grazie al lavoro del Comune di Sanremo con l’agenzia web Rebel Digital finalmente il problema è stato risolto. Da qualche ora Google pubblica l’immagine corretta di Sanremo su Maps: addio al panorama di Mentone.

Ora resta solo l’errore sul sito di Expedia, ma sarà risolto nel giro di qualche giorno.