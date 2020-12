Diano Marina: sopralluogo del vice Sindaco Za Garibaldi e del Consigliere Manitta a Serreta

“Nei giorni scorsi ho effettuato un sopralluogo a Diano Serreta, insieme a Bruno Manitta, consigliere delegato alle frazioni, per un'ultima verifica degli interventi realizzati recentemente”.

Interviene in questo modo il vice Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi. “Qui – prosegue - abbiamo infatti riqualificato la via centrale con cemento architettonico e tutta la strada che da dietro la chiesa porta fino al camposanto con asfalto pigmentato. Abbiamo inoltre messo in sicurezza l’antica mulattiera che porta al centro del paese”.

“Il sopralluogo – termina Za Garibaldi - è poi proseguito a Diano Gorleri e Frazione Muratori, dove abbiamo preso visione e nota di alcuni interventi da effettuarsi al più presto”.