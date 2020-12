Sanremo: nuovo blitz della Municipale ieri ai giardini Medaglie d'Oro, ma l'area deve essere completamente 'ripensata' (Foto)

I giardini ‘Medaglie d’Oro’ sono il centro vero di Sanremo, a due passi da piazza Colombo ma, purtroppo, non possono essere utilizzati da mamme e bambini come momento di svago. I motivi? Innanzi tutto mancano giochi per i più piccoli e poi le aiuole sono esageratamente grandi, rispetto alla superficie calpestabile.

La presenza di poche panchine serve esclusivamente ad accogliere clochard e qualche malintenzionato, sempre pronto a spacciare droga. Il tutto condito da una situazione di sporcizia e degrado che unisce tutto quanto. Ieri pomeriggio un nuovo intervento della Polizia Municipale, che ha verificato la posizione di alcuni sbandati presenti all’interno, intenti solo a bere e mangiare e, fuggiti via subito dopo.

La maggior parte di loro è residente e, quindi, come tale non può essere allontanata dalla città. Chi non lo è oppure è irregolare verrà fornito di foglio di via obbligatorio ma, ne siamo certi, anche oggi la situazione non cambierà. C’è anche l’intenzione di chiedere un intervento deciso per le piante presenti nei giardini. Una loro massiccia potatura, infatti, potrebbe ‘arieggiare’ un po’ l’area, togliendo ai malintenzionati quei rifugi da occhi indiscreti che oggi consentono loro di nascondersi.

Ma la zona, a nostro parere, dovrebbe essere ripensata totalmente. E’ figlia della costruzione del parcheggio sottostante, un progetto che risale addirittura agli anni ’70 e che, una volta costruito, ha consegnato alla città anche i giardini, da sempre quasi mai utilizzati. Ancora una volta, quindi, torniamo a chiedere un intervento per i giardini, magari in quel ripensamento totale di piazza Colombo, che è nelle intenzioni dell’Amministrazione.