Il Natale degli anziani ai tempi del Coronavirus. A ‘2 ciapetti con Federico’ l’esperienza della casa di riposo Agnesi di Pontedassio

Uno degli aspetti che ha caratterizzato l’emergenza Covid-19 durante questo 2020 è stata l’organizzazione delle RSA, anche in merito alla gestione degli incontri in sicurezza tra gli ospiti ed i loro parenti. La questione è stata al centro della nuova puntata di ‘2 ciapetti con Federico’ che ha visto come ospite Don Matteo Boschetti, presidente della Casa di Riposo “Paolo Agnesi” di Pontedassio.

Durante la trasmissione si è infatti parlato delle difficoltà affrontate nei mesi scorsi, di come per questo Natale potranno avvenire le visite agli ospiti da parte dei parenti, e di alcuni progetti futuri.

Guarda l’intervista:

