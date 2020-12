Ventimiglia: promossa una raccolta firme per chiedere la riapertura di un centro di accoglienza per migranti

“E’ se lo riaprissero? Ci metterei la firma”: con questo slogan è iniziata ieri la raccolta firme per chiedere ufficialmente la riapertura di un centro d'accoglienza per migranti in transito a Ventimiglia.

Promossa da ‘Alternativa Intemelia’ la petizione durerà fino alla fine di gennaio ed è riservata ai residenti o domiciliati a Ventimiglia maggiori di 16 anni. Oltre ai banchetti che verranno organizzati prossimamente, ci saranno anche luoghi fisici dove si potrà firmare tranquillamente la petizione:

- Studio Veterinario Ponente ~ Via Asse 53

- D'Eusebio Cristian fisioterapista ~ Corso Genova 44

- Mako Bomboclan ~ Lungomare Varaldo 13

- Bookaffè ~ Via Hanbury 2c

- Libreria Mondadori ~ Via Roma 44/A

- Bar Hobbit ~ Via Hanbury 14

Le associazioni e gruppi che ad oggi aderiscono e promuovono questa iniziativa sono: Anpi Ventimiglia, Albintimilium, associazione XXV Aprile, Partito Democratico, Spes Auser, Caritas intemelia, Ecovillaggio di Torri, Popoli in Arte, Scuola di Pace, Sinistra Italiana e Diaconia Valdese.