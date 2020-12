La Polizia dona addobbi natalizi alle RSA, al reparto di pediatria e all'Isah di Imperia

Ieri, gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Imperia, hanno voluto consegnare un “dono speciale”. Si sono recati infatti presso le RSA di Casa Betlemme, Agnesi e Sant’Anna, per poi dirigersi alla volta del Centro di Pediatria dell’Ospedale di Imperia e successivamente al Centro per disabili Isah, per consegnare gli addobbi natalizi della Polizia di Stato.



I medici e il personale hanno accolto gli agenti che, nel pieno rispetto delle norme covid, hanno lasciato il materiale in segreteria. Il Questore Milone ha commentato così l'iniziativa: "Un piccolo gesto che cela un grande significato di solidarietà e vicinanza alle categorie più bisognose".