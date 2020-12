Se una notte d’inverno Italo Calvino: un incontro online per celebrare la magia delle storie nel giorno del solstizio d’inverno

Sarà un omaggio alla magia delle storie in un giorno particolare come il solstizio d’inverno. Lunedì prossimo alle 21 l’appuntamento è infatti con 'Se una notte d’inverno Italo Calvino', un incontro e un reading online ideato e realizzato da Alessandra Chiappori con la collaborazione di Stefano Ascheri, della Libreria Ragazzi e di Livia Carli e Gianni Oliveri del teatro Lo Spazio Vuoto di Imperia.

"Si tratterà di un omaggio a Italo Calvino e alla magia delle storie – spiega Alessandra Chiappori, che a Italo Calvino ha dedicato la sua tesi di dottorato - La stagione invernale si presta particolarmente bene a riscoprire l’incanto e il fascino della narrazione. Per questa occasione mi ispiro non a caso a un album di Sting dedicato alle atmosfere invernali e al potere dell’immaginazione e della riflessione che si intitola If on a winter’s night con esplicito riferimento a Se una notte d’inverno un viaggiatore di Italo Calvino".

Sarà un video di racconti e narrazioni che intreccia il tempo sospeso delle Feste e le suggestioni dell’inverno fatte di lunghe notti buie e racconti intorno al fuoco. Da I nostri antenati fino a Marcovaldo, sarà un viaggio tra generi e registri narrativi che spazierà dall’epica delle saghe cavalleresche all’ironia, dal racconto al romanzo, per sforare nell’iperromanzo che dà il titolo al video-incontro, ovvero Se una notte d’inverno un viaggiatore, un grande inno al piacere della lettura.

«Avrei voluto realizzare una serata reading con chiacchiere dal vivo e interazione con il pubblico, ma le circostanze lo hanno naturalmente impedito – prosegue la giornalista - Mi sarebbe però dispiaciuto perdere l’occasione, tanto più in un anno particolare come il 2020, con un Natale solitario e silenzioso e un periodo di festa a toni meno gridati di quanto ormai siamo abituati a vivere. Un periodo perfetto per recuperare la suggestione, la magia e il potere delle storie, approfittando del confinamento domestico».

La regia di Se una notte d’inverno Italo Calvino è di Stefano Ascheri della libreria Ragazzi, che in orario di chiusura al pubblico ha ospitato le riprese accanto all’albero di Natale; le voci narranti sono quelle di Livia Carli e Gianni Oliveri, dello Spazio Vuoto, che si sono prestati con entusiasmo e gentilezza per dare voce alle parole senza tempo di Italo Calvino.

«Queste collaborazioni evidenziano ancora di più l’importanza dei luoghi di cultura per la città di Imperia – sottolinea Alessandra Chiappori - una libreria e un teatro, pagine e voci grazie alle quali immaginare, riflettere, viaggiare con la fantasia, riconsiderare la realtà, scoprire cose nuove, ma anche solo distrarsi piacevolmente. Il mondo della cultura è tra i settori più colpiti dalla crisi economica che ha contraddistinto questo 2020: Se una notte d’inverno Italo Calvino vuole anche essere un piccolo omaggio a tutti i lavoratori del settore, e a tutto il pubblico rimasto a casa. Se una notte di primavera, di estate, o del prossimo inverno ci saremo finalmente messi la minaccia del virus alle spalle, sarà bellissimo tornare a raccontarsi storie insieme dal vivo».

La prèmiere video di Se una notte d’inverno Italo Calvino è programmata per le ore 21.00 del 21 dicembre 2020 al link: https://tinyurl.com/seunanottedinverno e sulla pagina Facebook A contrainte, dopodiché il video sarà disponibile online sempre e per tutti.