Enpa di Sanremo: domani banchetto in Piazza Colombo presso il Cafè Renaissance

Vi aspettiamo sabato 19 dicembre, sempre in piazza Colombo, presso il Cafè Renaissance.

Troverete ancora il nostro calendario e tante idee regalo originali, in legno, tutte create a mano dai nostri volontari Alessandra e suo marito Franz. Passate a trovarci, aiutateci a far trascorrere un buon Natale anche a loro.