Stile Artigiano 2020: la tradizione della V Metal nella lavorazione del metallo

E’ la V. Metal di Arma di Taggia, con Giampiero Vivaldi, ad essere al centro della nuova puntata di Stile Artigiano “Digital Edition”, l’appuntamento organizzato dalla Confartigianato dedicato alle imprese del territorio, che proseguirà fino a domenica 20 dicembre. L'iniziativa è realizzata con il contributo della Regione Liguria, per il tramite della Commissione Regionale dell’Artigianato, e della Camera di Commercio.

L'azienda metalmeccanica Vivaldi Metal (V. Metal SRL) nasce nel 2001 come azienda artigiana operante nella costruzione e assemblaggio di strutture in acciaio inossidabile ed in ferro per i settori navale, industriale, e civile, con un’esperienza familiare che si tramanda di padre in figlio dal 1921 dal nonno Pietro Vivaldi. L' azienda si avvale di personale qualificato e professionale. Dispone di attrezzature e macchinari altamente specializzati e sempre all'avanguardia che le consentono di garantire: taglio Plasma cnc, sagomature e lavorazione meccanica di precisione.

La V. Metal è dotata di un proprio ufficio tecnico attrezzato di sistemi di progettazione che le permettono di eseguire lavori in collaborazione con aziende leader a livello internazionale nei settori nautico, industriale e civile. La passione, la competenza e la tecnologia le consentono di offrire lavorazioni in acciaio inox e lavorazioni in ferro di altissima qualità.

Guarda l’intervista: