Sanremo: la Sinfonica deve rinunciare al pubblico, prossimi concerti in streaming su Youtube

"In queste ultime settimane la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo ha lavorato con impegno affinché la musica potesse riprendere a risuonare nelle vie cittadine ed è per questo che, su volontà dell’Amministrazione Comunale e con la preziosa collaborazione della Curia Vescovile di Ventimiglia-Sanremo, era stata organizzata l’esecuzione di 5 momenti di elevazione spirituale in musica presso le Chiese di Coldirodi, Bussana e della zona periferica del Borgo di Sanremo" - sottolineano dall'Orchestra Sinfonica.

Saranno completamente in streaming i prossimi appuntamenti musicali con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo. In un primo momento era stata prospettata la possibilità che alcuni di questi concerti potessero svolgersi alla presenza del pubblico, nel rispetto delle misure precauzionali anti Covid.

"Purtroppo, a seguito delle ultimissime disposizioni e per poter cautelare maggiormente la salute del nostro affezionato pubblico e dei fedeli, che sappiamo sarebbero stati presenti numerosi a questi importanti momenti di condivisione in musica, siamo costretti a modificare la modalità di fruizione di questi eventi. - aggiungono - Per manifestare comunque la vicinanza dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, dell’Amministrazione Comunale e della Curia Vescovile, soprattutto in questo periodo di festività, abbiamo scelto di realizzare in ogni caso le esecuzioni nelle sedi indicate senza, però, consentire l’accesso al pubblico".