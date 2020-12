Imperia: iniziati i lavori per il completamento e allestimento della Sala Dolia del Museo Navale

Sono iniziati i lavori di completamento e allestimento della Sala Dolia del Museo Navale di Imperia. Gli interventi, per un importo complessivo di 600 mila euro, prevedono l'apertura dell'ala di Ponente, la revisione e la riqualificazione del tetto e della facciata, il completamento funzionale del percorso museale, le sistemazioni esterne del nuovo ingresso al museo, la predisposizione del nuovo locale caffetteria-bookshop. Il progetto è stato curato dall'arch. Giuseppe Panebianco, mentre il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Simon Luca Trigona della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio della Liguria.

“Con questi lavori verrà finalmente ultimato il Museo Navale e potrà essere pienamente operativo il percorso museale che era stato previsto dal piano scientifico. Desidero ringraziare la Soprintendenza per la proficua collaborazione in tutta la parte preparatoria. Il nostro obiettivo è di riaprire in contemporanea il rinnovato Museo navale e il Planetario, che è già pronto ma è chiuso causa delle disposizioni anti-Covid. Vogliamo offrire alla Città una nuova proposta culturale completa, che andrà ad arricchire quella già presente con Villa Faravelli e Villa Grock”, commenta l'assessore alla Cultura, Marcella Roggero.