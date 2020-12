A Imperia, Pieve di Teco, Sanremo e Ventimiglia c'è il “Maggiordomo di quartiere”

A Imperia, Pieve di Teco, Sanremo e Ventimiglia sono aperti quattro sportelli territoriali dedicati al servizio “Maggiordomo di quartiere” che si occupano dell’erogazione di un servizio innovativo e gratuito per il territorio.



Sono a disposizione per i lavoratori e i cittadini della zona per commissioni, consegne, piccole manutenzioni e cortesie di vicinato e di altre attività quali, per esempio, il ricevimento di pacchi e la consegna agli esercizi di zona e a domicilio, il pagamento di bollettini e il ricevimento della posta, il monitoraggio degli anziani, il ritiro delle ricette, la consegna dei farmaci, le piccole manutenzioni domestiche, il monitoraggio di case e di uffici durante le vacanze, la cura di piante o piccoli animali domestici, le informazioni sulla vita di quartiere (offerte, feste, eventi), nonché l’aiuto per trovare badanti, colf, babysitter.

Quello che lo sportello Maggiordomo vuole, dunque, offrire al territorio è un servizio sperimentale, un aiuto a tutti gli abitanti della zona che possa rivelarsi prezioso nel semplificare la loro vita nel quotidiano, migliorando sempre più la conciliazione vita-lavoro, con l'ampliamento dell'offerta dei servizi e con il massimo coinvolgimento e creazione di una rete stabile su territorio di quelle “cortesie di buon vicinato” che migliorano la vita della comunità.