Anche nel 2020 la parola ‘Sanremo’ è sempre al top delle ricerche su Google, il Festival supera la Champions League

Il 2020 ha stravolto la vita in ogni angolo del mondo e ne sono la riprova anche le statistiche Google di fine anno in merito alle ricerche nei 12 mesi precedenti. Domina a mani basse tutto ciò che ha riguardato la pandemia e le sue conseguenze nella vita di tutti i giorni. Ma c’è sempre spazio per le care vecchie ricerche degli anni precedenti, un frangente nel quale la parola ‘Sanremo’ sa sempre ricavarsi il proprio angolo.

Anno particolare, ma almeno fino al Festival di Sanremo tutto è andato come sempre e le ricerche su Google ne sono la dimostrazione. La parola ‘Sanremo’ trova posto sul podio nazionale degli eventi grazie al Festival che si piazza al terzo posto dietro solo alle elezioni presidenziali USA e al campionato di Serie A, ma davanti a eventi della portata della Champions League, alla NBA, al referendum e alla Festa della Repubblica. E c’è un pizzico di Festival anche nelle ricerche relative ai personaggi dell’anno con Rula Jebreal (uno degli ospiti più discusso della scorsa edizione) al nono posto, davanti anche a Elon Musk.

Il picco di ricerche per la parola ‘Sanremo’ è stato, ovviamente, a febbraio, ma con un ritorno in piena estate per l’edizione 2020 della Milano-Sanremo eccezionalmente spostata all’inizio di agosto.