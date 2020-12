Sanremo: pasticceria 'Primavera', 70 anni di tradizione e storia in via Palazzo

70 anni, un traguardo importante quello raggiunto dalla pasticceria Primavera di via Palazzo a Sanremo. Il tempo, qui si è fermato a quando Luigi e Nino Rambaldi hanno aperto questo laboratorio artigianale, diventando un punto di riferimento per la produzione dolciaria nella città dei fiori e in provincia di Imperia, arrivando fino alla vicina Francia.

Un’eredita raccolta da Gianni, figlio e nipote dei due fratelli fondatori e da Barbara, sua moglie. “Oggi è stata una giornata speciale - ci raccontano Gianni e Barbara della pasticceria Primavera - Sono state tantissime le persone che sono passate a trovarci per farci gli auguri, salutarci e dimostrando affetto e riconoscenza. Per noi è stato un giorno bellissimo e a ognuno di loro, ci teniamo a dire grazie”.

Un ringraziamento che è stato dimostrato anche con una fetta di torta offerta a ogni cliente per festeggiare il traguardo raggiunto. In 70 anni si collezionano anche tantissimi ricordi e non è mancato anche l’apprezzamento da parte dei personaggi famosi. Ripensando ai vip, la mente va ad esempio a quando hanno varcato la soglia: Giorgio Panariello, Erik Estrada, Beppe Vessicchio, Natalia Estrada e molti altri.

Passano gli anni ma alla Pasticceria Primavera c’è una costante: i baci di Sanremo. L’eccellenza della città dei fiori rimane la più richiesta tutto l’anno, sia dai sanremesi che dai turisti che apprezzano il tipico dolce fatto proprio come una volta.