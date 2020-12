Sanremo: perde il controllo del furgoncino su cui viaggia e si schianta contro un'auto in via D'Annunzio (Foto)

Perde il controllo del furgoncino, un Piaggio Porter, sul quale stava viaggiando, e si schianta contro un’auto parcheggiata. E’ accaduto oggi pomeriggio verso le 18 in via Gabriele D’Annunzio a Sanremo.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo è finito contro l’auto parcheggiata senza nessun motivo apparente e non ha coinvolto altri veicoli. L’asfalto era viscido per la pioggia di oggi.

Alla guida del mezzo un anziano, che è rimasto incastrato all’interno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanremo che lo hanno estratto e poi consegnato al personale medico del 118.

Le sue condizioni non sono gravi ed è stato portato in ospedale, in codice giallo di media gravità. Il traffico è rimasto bloccato per alcuni minuti, in modo da consentire i soccorsi. L'incidente è stato rilevato dalla Polizia Municipale.

(Le foto sono di Tonino Bonomo)