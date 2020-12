Arma di Taggia non rinuncerà al suo Natale (a Villa Boselli): sabato la slitta sfilerà nelle vie del centro rispettando l'anti Covid

Arma di Taggia non rinuncerà al suo Natale (a Villa Boselli). Nell'anno del Covid gli organizzatori hanno dovuto rivedere completamente la formula dell’evento natalizio per eccellenza in provincia di Imperia. Quindi, quest’anno non ci saranno il villaggio di Natale, i giochi per i bimbi o le bancarelle di dolci.

Il Comitato di Natale a Villa Boselli, di concerto con l’amministrazione comunale da tempo ha cercato un modo per non annullare la manifestazione. Così, il gruppo nei giorni scorsi ha voluto dare un primo segnale, montando la tradizionale cassetta postale per le letterine con i desideri da spedire direttamente al Polo Nord a casa di Babbo Natale. La buca è stata collocata come negli anni passato a lato della villa nel centro di Arma di Taggia.

Quest’anno la magica slitta con papà natale non potrà arrivare a villa Boselli, tra due ali di folla con i bambini in attesa. Così, il Comitato ha trovato una soluzione alternativa. Sabato 12 dicembre la slitta con Babbo Natale farà ritorno ad Arma di Taggia sfilando lungo le vie del centro dove verranno consegnati dolci.

Per l'iniziativa non sono stati fissati o pubblicizzati orari proprio per evitare che si creino assembramenti in attesa dell’arrivo della slitta. Allo stesso modo dal Comitato assicurano che verranno fatte rispettare le misure precauzionali anti Covid.