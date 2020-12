Santo Stefano al Mare tende la mano ai cittadini in difficoltà: ogni lunedì sportello di ascolto gratuito

Lo sportello sarà, inoltre, uno strumento utile per rilevare i bisogni maggiormente emergenti nella zona, in modo da poter in futuro creare spazi necessari alla popolazione in base alla natura delle richieste giunte. Potrà essere utile anche al fine di indirizzare i cittadini presso centri di accoglienza e cura limitrofi quando si evidenzierà qualora fosse necessario un intervento più specialistico.