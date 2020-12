Sanremo: rifiuti abbandonati nella nuova isola ecologica, Artusi "Valuteremo l'uso di fototrappole"

Questa mattina gli addetti di Amaie Energia si sono recati al mercato annonario di piazza Eroi per rimediare ad una serie di abbandoni di rifiuti ingombranti che erano stati accatastati nei pressi della nuova area di raccolta rifiuti, prima che questa aprisse al regolare servizio. Indagini sono in corso da parte del personale della nostra società per risalire ai responsabili che rischiano una sanzione per irregolare smaltimento dei rifiuti.